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Ultimátum de Irán a EEUU.: atacarán TODAS sus compañías en Medio Oriente desde mañana miércoles

La amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní incluye a gigantes tecnológicos, industriales y financieros como HP, Intel, Microsoft, Apple, Google.

Juan Castillo

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / -

La crisis en Medio Oriente sumó este martes un nuevo factor de alarma, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara que comenzará a atacar a compañías estadounidenses activas en la región a partir de este miércoles.

La advertencia fue difundida por medios vinculados al aparato estatal iraní y aparece como una represalia por los ataques que Teherán atribuye a Estados Unidos contra su territorio.

El anuncio eleva la tensión en un escenario ya marcado por la presión sobre el estrecho de Ormuz, el alza del precio del petróleo y el temor a una expansión del conflicto hacia objetivos económicos y corporativos. De acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada, la amenaza no apunta solo a infraestructura militar o gubernamental, sino también a firmas privadas con operaciones en Oriente Medio, lo que abre un frente especialmente delicado para el comercio y la seguridad regional.

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Según la información difundida por la agencia Tasnim y replicada por medios internacionales, los iraníes advirtieron que “las empresas que participen activamente en operaciones serán objeto de respuesta por cada asesinato dirigido”.

Entre las compañías mencionadas figuran nombres de alto peso global como HP, Intel, Microsoft, Apple, Google, además de firmas de transporte como Boeing y Tesla, y actores del sector financiero como JP Morgan.

La amenaza ya comenzó a tener eco fuera del plano político. Medios internacionales informaron que la escalada entre Washington y Teherán ha incrementado la incertidumbre en los mercados, mientras otros reportes apuntan a movimientos bursátiles sensibles tras conocerse la advertencia de la Guardia Revolucionaria.

El riesgo, por ahora, no solo pasa por un eventual ataque físico, sino también por el impacto que una ofensiva de este tipo podría tener en cadenas logísticas, energía y operaciones tecnológicas.

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