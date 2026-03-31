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Chile y Bolivia acuerdan coordinación para enfrentar el crimen organizado en la frontera

El Presidente Kast y su par de Bolivia sostuvieron una reunión virtual donde abordaron el robo de combustible y reforzaron el intercambio de información entre ambos países

Pablo Castillo

Chile y Bolivia acuerdan coordinación para enfrentar el crimen organizado en la frontera

Los gobiernos de Chile y Bolivia acordaron este martes fortalecer la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado en la zona fronteriza, tras una reunión virtual entre los presidentes José A. Kast y Rodrigo Paz.

Durante el encuentro, ambos mandatarios manifestaron su disposición a coordinar acciones entre instituciones y avanzar en mecanismos de intercambio de información para enfrentar delitos transnacionales.

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Uno de los temas centrales fue el robo de combustible, fenómeno que, según planteó el presidente boliviano, está generando un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de la población de su país.

Desde Chile, el presidente Kast expresó su disposición a colaborar en las investigaciones vinculadas a estos hechos, reforzando la coordinación con las autoridades bolivianas.

En el comunicado conjunto, ambos gobiernos subrayaron la necesidad de que organismos técnicos y ministerios públicos trabajen de manera articulada, con el objetivo de enfrentar de forma conjunta las redes delictuales que operan en la frontera común.

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