Chile y Bolivia acuerdan coordinación para enfrentar el crimen organizado en la frontera

Los gobiernos de Chile y Bolivia acordaron este martes fortalecer la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado en la zona fronteriza, tras una reunión virtual entre los presidentes José A. Kast y Rodrigo Paz.

Durante el encuentro, ambos mandatarios manifestaron su disposición a coordinar acciones entre instituciones y avanzar en mecanismos de intercambio de información para enfrentar delitos transnacionales.

Uno de los temas centrales fue el robo de combustible, fenómeno que, según planteó el presidente boliviano, está generando un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de la población de su país.

Desde Chile, el presidente Kast expresó su disposición a colaborar en las investigaciones vinculadas a estos hechos, reforzando la coordinación con las autoridades bolivianas.

En el comunicado conjunto, ambos gobiernos subrayaron la necesidad de que organismos técnicos y ministerios públicos trabajen de manera articulada, con el objetivo de enfrentar de forma conjunta las redes delictuales que operan en la frontera común.