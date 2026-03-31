Revelación científica: investigadores identifican el “punto G” de los hombres y cuestionan el poco reconocimiento de la zona

Un reciente y exhaustivo estudio neuroanatómico ha puesto en duda las concepciones tradicionales sobre la sensibilidad del aparato reproductor masculino.

La investigación, que destaca por su nivel de detalle, ha logrado localizar lo que los científicos ya denominan como el equivalente al ‘punto G’ en el hombre: una región específica denominada 'delta del frenillo’.

Este hallazgo, publicado recientemente en la revista especializada Andrology, describe una zona triangular situada en la cara inferior del pene, justo en la intersección donde el glande se une con el cuerpo del órgano.

Según el equipo liderado por Alfonso Cepeda-Emiliani, de la Universidad de Santiago de Compostela, este punto concentra una densidad de terminaciones nerviosas significativamente mayor a la de cualquier otra área.

A diferencia del glande, que históricamente ha sido señalado como la zona de mayor sensibilidad, el delta del frenillo presenta una organización nerviosa única.

Los investigadores observaron que los receptores táctiles especializados, conocidos como corpúsculos sensoriales, no se encuentran dispersos, sino que se agrupan en racimos de hasta 17 unidades.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó tejidos de 30 fetos (en diferentes etapas de desarrollo, entre las 8 y 24 semanas) y 14 adultos.

El estudio permitió determinar que, aunque el nervio dorsal ya es visible a las 8 semanas, la maquinaria sensorial del placer comienza a consolidarse realmente a partir de la semana 16 de gestación.

“Aunque esto pueda parecer evidente para cualquiera que esté atento a las sensaciones de su pene durante la actividad sexual, nuestro trabajo confirma científicamente la existencia de una región anatómica ventral del pene que actúa como centro de la sensación sexual”, enfatizan los autores.

En la misma línea, el artículo subraya que, tras los análisis, la presencia de este núcleo de placer “se perfila como una realidad neuroanatómica”.

Impacto en las cirugías

Uno de los puntos más controvertidos del estudio es la omisión de esta zona en la literatura médica actual. Sorprendentemente, el delta del frenillo no figura en los manuales de anatomía quirúrgica urológica más utilizados a nivel global, lo que plantea un riesgo potencial durante procedimientos como la circuncisión.

Debido a que las incisiones de la circuncisión suelen realizarse precisamente sobre esta red nerviosa, existe el temor de que procedimientos innecesarios o mal ejecutados puedan reducir la capacidad de respuesta erógena.

Expertos independientes, como la uróloga Kesley Pedler, sostienen que este hallazgo refuerza la necesidad de realizar dichas intervenciones solo bajo estrictos criterios médicos.