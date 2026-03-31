Migraña en Chile: el obstáculo que enfrentan 6 de cada 10 pacientes para recibir atención médica hoy

Una encuesta reciente realizada a más de dos mil personas reveló las múltiples dificultades que enfrentan los más de dos millones de chilenos que padecen migraña.

El estudio, presentado durante el primer Policy Summit de migraña en Chile, mostró que el 62% de los encuestados intentó recibir atención médica por esta enfermedad, pero tuvo problemas para lograrlo.

El encuentro, organizado por la Universidad Autónoma en conjunto con el Club de la Migraña, abordó los principales desafíos que enfrentan los pacientes: subdiagnóstico, falta de políticas públicas, escasez de centros multidisciplinarios y carencia de tratamientos eficaces y accesibles.

“La migraña es una enfermedad subdiagnosticada y sin políticas públicas que den cobertura a tratamientos específicos”, advirtió Alex Espinoza, neurólogo del Departamento de Neurología de la Clínica Las Condes (CLC).

Según explicó, “muy pocos superan las barreras de acceso a la consulta, al diagnóstico adecuado y al tratamiento mínimo”.

En esa línea, el Dr. Raúl Juliet, presidente de ACEFALCH, atribuyó esta brecha a la falta de formación médica y de políticas públicas multidisciplinarias. “Necesitamos cambiar el punto de vista, porque en esta enfermedad hay muchos elementos que mirar en su conjunto”, afirmó.

Impacto económico y laboral

Según Carolina Labbé, socia directora de SynergyLinks, el 48% de los pacientes paga sus tratamientos de bolsillo, lo que deriva en que la mitad los interrumpa por falta de recursos. De esta manera, la carga no solo es física, sino financiera.

Labbé citó que, de los 11.700 millones de dólares anuales que Chile pierde por enfermedades crónicas, 3.600 millones corresponden exclusivamente a la migraña.

Antonia Cancino, presidenta del Club de la Migraña, denunció la invisibilidad de la patología, mientras que la ex superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, alertó sobre el “presencialismo”.

Este último punto refiere a pacientes que acuden a trabajar pese al dolor por el rechazo de licencias. Ramírez instó a los médicos a realizar licencias más específicas que detallen factores desencadenantes y la necesidad real de reposo.

Prioridad sanitaria

Desde el Ministerio de Salud, Carolina Neira, jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, reconoció que es urgente “visibilizar estas patologías y tomarlas como una prioridad”.

Por su parte, el director de Fonasa, César Oyarzo, validó el modelo de incidencia del Club de la Migraña como un factor real para avanzar en mejores políticas públicas.

La jornada concluyó con un llamado claro: Chile requiere mayor oferta de medicamentos y un enfoque de equidad de género y productividad para enfrentar una enfermedad que, pese a su alta carga, sigue esperando su lugar en la agenda sanitaria.