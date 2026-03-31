Por falta de pruebas: tribunal sobresee definitivamente a exfiscal Jorge Mena en causa por obstrucción a la investigación

El Tribunal de Garantía de Rancagua decretó el sobreseimiento definitivo de los últimos dos delitos que investigaba la Fiscalía Metropolitana Occidente contra el exfiscal Jorge Mena, en el marco de una causa por cohecho, lavado de activos y obstrucción a la investigación.

El magistrado se basó en la inexistencia de antecedentes que acreditaran la comisión de delitos, lo que puso fin a la indagatoria. Previamente, el ente persecutor ya había comunicado su decisión de no perseverar en la causa.

Cabe recordar que el exfiscal fue removido del Ministerio Público tras una investigación administrativa por presuntos vínculos con narcotraficantes , acusaciones que finalmente no prosperaron en sede judicial.

“Viví un verdadero infierno”

En ese contexto, Jorge Mena valoró el fallo: “Feliz por la resolución del tribunal, se hizo justicia. Fue una resolución fundada y, en este punto, estoy muy contento”.

“Durante este periodo de más de un año y diez meses, viví un verdadero infierno, expuesto a situaciones injustas, a mentiras y a ser tratado como culpable desde un comienzo , sin siquiera mostrar una prueba en mi contra”, añadió.

Por su parte, su abogada defensora, Silvia Olivares, no descartó eventuales acciones legales: “Vamos a evaluar si se presenta alguna acción penal o civil para resarcir los daños morales, reputacionales y económicos que se le han generado de forma absolutamente injustificada a don Jorge Mena”.