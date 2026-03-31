Los cielos de Australia Occidental se tiñeron de rojo antes de la llegada del ciclón tropical Narelle, un fenómeno meteorológico inusual que sorprendió a los habitantes durante la semana pasada.

El evento se registró en zonas como Denham y Exmouth, donde la combinación de condiciones climáticas extremas, factores geológicos y fenómenos atmosféricos transformó el paisaje en una escena apocalíptica.

A través de la red social X, el sitio meteorológico AccuWeather compartió un video grabado el pasado 27 de marzo, en el que se observa el cielo completamente rojo en el parque de caravanas Shark Bay. “¡No, eso no es un filtro!”, escribieron.

NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

Por qué el cielo se tiñó de rojo en Australia Occidental

Jessica Lingard, de la Oficina de Meteorología, explicó que los fuertes vientos, junto a los suelos rojizos ricos en hierro de la zona, dieron origen a este fenómeno, según consignó The Guardian.

Cabe destacar que Pilbara, una región de Australia Occidental conocida por sus vastos depósitos de hierro, se encuentra a menos de 400 km al noreste de Denham.

“Narelle arrasó con todo, levantando el polvo del paisaje y empujándolo a través de lugares como Shark Bay antes de que llegara el ciclón”, dijo la meteoróloga.