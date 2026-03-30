Misterio en el espacio: astronauta pierde el habla en la EEI y desconcierta a los médicos tras evacuación de emergencia / ROBERT MARKOWITZ NASA-JSC

El espacio exterior sigue siendo una de las ambiciones más llamativas de la raza humana, buscando la exploración y comprensión de un territorio cargado de incógnitas biológicas.

Son varias las misiones realizadas en esta línea, considerando lo realizado por la Estación Espacial Internacional (EEI). Sin embargo, no siempre las cosas resultan como se espera.

Lo que debía ser una cena rutinaria en la EEI el pasado 7 de enero, terminó convirtiéndose en un enigma para la medicina con enfoque aeroespacial.

El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Mike Fincke, de 59 años, experimentó una pérdida repentina del habla que, hasta el día de hoy, carece de una explicación clínica.

El incidente no solo interrumpió la agenda de la misión, sino que marcó un hito histórico negativo: la primera evacuación médica de emergencia en los 25 años de trayectoria de la estación.

Fincke, quien ha completado cuatro viajes orbitales, se encontraba a solo horas de realizar su décima caminata espacial cuando el trastorno se manifestó.

Sin dolor previo ni señales de advertencia, el astronauta quedó incapacitado para comunicarse durante un lapso de 20 minutos.

“Fue completamente inesperado. Algo asombrosamente rápido”, relató el astronauta sobre el momento en que sus capacidades cognitivas para el lenguaje se desvanecieron.

Sus compañeros de tripulación -Zena Cardman (NASA), Kimiya Yui (JAXA) y Oleg Platonov (Roscosmos)- activaron los protocolos de emergencia de inmediato, utilizando el equipo de ultrasonido de la plataforma para monitorear su estado mientras solicitaban asistencia desde la Tierra.

“Mis compañeros vieron que estaba en dificultades. Fue todo manos a la obra en cuestión de segundos”,recordó el afectado, destacando la velocidad de respuesta del equipo en condiciones de microgravedad.

Un diagnóstico invisible

A pesar de la gravedad aparente, los especialistas han descartado las causas más comunes para estos cuadros, como infartos cerebrales o atragantamientos accidentales.

Tras ser repatriado el 15 de enero mediante una cápsula de SpaceX (un mes antes de lo previsto), Mike fue sometido a una serie de exámenes en centros hospitalarios, pero las dudas persisten al día de hoy.

“Los médicos siguen sin entenderlo. Estamos casi 100 % seguros de que se trata de algo relacionado con el espacio”, afirmó en declaraciones recogidas por medios internacionales.

Ampliar

El peso de la responsabilidad

Más allá de la salud física, el retorno anticipado dejó una huella emocional en el hombre de 59 años con una vasta y destacada carrera en el rubro.

La cancelación de la misión impidió que su colega, Cardman, realizara su primera caminata espacial, lo que generó un sentimiento de deuda en el coronel.

“Aún nos quedaba un mes más. Hace tiempo que siento que les he fallado a mis amigos”, confesó.

De igual forma el administrador de la NASA, Jared Isaacman, intervino para cerrar ese capítulo emocional al asegurarle que el incidente estaba fuera de su control.

Por ahora, la agencia espacial mantiene bajo estricta reserva los detalles específicos del historial clínico para proteger la privacidad de sus activos humanos, mientras continúa analizando si existen patrones similares en otros astronautas que hayan servido en misiones de larga duración.

“He tenido mucha suerte de gozar de una salud excelente. Por eso, esto fue muy sorprendente para todos”, concluyó Mike Fincke, quien aún sueña con volver a mirar la Tierra desde la cúpula de la EEI.