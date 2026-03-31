Polémica entre Maripán y Carmen Tuitera: declaración del futbolista admite envío de foto íntima a portal por “arrebato”

Nuevos antecedentes marcan el caso que involucra al seleccionado nacional Guillermo Maripán, luego de que ADN.cl accediera a su declaración ante Fiscalía, donde aborda el envío de imágenes íntimas vinculadas a la influencer Carmen Castillo.

En el documento, el jugador reconoce haber compartido material en medio de un conflicto, aunque asegura que lo hizo sin intención de difusión pública.

Capturas de Instagram @carmentuitera y @gmaripan Ampliar

Cabe señalar que estos antecedentes surgen en paralelo a la investigación de la PDI que concluyó que el jugador incurrió en la exhibición no autorizada de material íntimo, en el marco de una causa por eventual vulneración a la privacidad. Pero atención, porque el caso sigue en desarrollo en la justicia.

La declaración de Maripán

En concreto, según el testimonio de Maripán, él mantenía intercambios con el portal de farándula Infama. En ese conexto, afirma que compartió un imagen en modalidad de “única visualización”, es decir, una captura de pantalla de la conversación con Carmen del 24 de diciembre de 2024.

En ella, se observan diálogos y una captura del video que envió Castillo en el que se muestra un cuerpo en ropa interior exhibiendo “parte de sus nalgas”.

“Este acto fue un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento”, expuso en su relato el futbolista. Asimismo, recalcó que la imagen fue compartida de forma efímera “por lo que sólo podía ser abierto por el destinatario en una única oportunidad”.

A raíz de eso, Maripán sostiene que “es evidente que el destinatario de infama.cl fotografió la pantalla de lo que compartí”, siendo esto, la informaci+on que habría recibido Carmen, “con una imagen de una conversación editada”, sumó detalles el seleccionado nacional.

En esa línea, Maripán sostuvo que su intención era frenar publicaciones que, según él, afectaban su imagen. De igual forma, remarcó que nunca publicó directamente las imágenes y que estas terminaron circulando fuera de su control.

El documento también detalla el origen de la relación con Castillo, a la que define como un vínculo de “coqueteo” sin carácter formal, y describe un quiebre marcado por tensiones, mensajes cruzados y posteriores exposiciones en redes sociales.