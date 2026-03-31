Mercado Libre anuncia nueva inversión de 750 millones de dólares en Chile: estos son sus planes / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

Este martes, Mercado Libre anunció una inversión de US$750 millones en Chile en 2026, equivalente a un aumento de +27% respecto del año anterior. El anuncio se realizó en una ceremonia donde estuvo el Presidente José Antonio Kast.

Esta inversión generará este año 1.200 nuevos puestos de trabajo, según datos de la empresa. La inversión busca fortalecer la infraestructura logística, el comercio electrónico y su verdadera joya de la corona, el ecosistema fintech (Mercado Pago).

“Mercado Libre ha invertido más de US$2.000 millones en Chile en los últimos 6 años, consolidando al país como un mercado estratégico para la compañía en América Latina”, afirman.

Según MeLi, este anuncio corresponde a la mayor inversión anual realizada por la empresa en Chile. Actualmente, más de 35.000 pymes y emprendedores venden a través de la plataforma y hay más de 8 millones de tarjetas de prepago activas.

El 9 de abril de 2025, la empresa de comercio electrónico anunció una inversión de más de US$550 millones en Chile. En agosto, realizó una nueva inversión en el país, por US$135 millones, para construir nuevo centro de almacenamiento y distribución en Colina.