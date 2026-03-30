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Desocupación en Chile baja en el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026: las mujeres destacan

El dato corresponde al último que contempla exclusivamente al gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Gabriel Esteffan

Desocupación en Chile baja en el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026: las mujeres destacan

Desocupación en Chile baja en el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026: las mujeres destacan / Karl Grawe

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación llegó a 8,3% durante el trimestre diciembre de 2025 – febrero de 2026 (DEF 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo.

Se trata de la última cifra que contempla solo el Gobierno del expresidente Gabriel Boric. La cifra registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%).

Las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que las cesantes descendieron 1,1%.

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Una buena noticia llega en el empleo femenino: en las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,0%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 pp. en un año. Otro aspecto negativo es que la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,0% y 25,4%, respectivamente.

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