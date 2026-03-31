Un insólito episodio se vivió anoche durante el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado, por la Primera División del fútbol uruguayo.

En los últimos minutos del encuentro, el árbitro expulsó al arquero suplente de Central Español, Emiliano Márquez. Sin embargo, en vez de irse a los camarines, el golero entró a las tribunas y corrió al sector donde estaba la hinchada rival para pelear con una persona que había identificado anteriormente.

“No puedo creer lo que estamos observando. Además, su equipo está ganando el partido. Alguno de sus compañeros tiene que ir a calmarlo. Es insólito”, comentaron en la transmisión oficial mientras ocurría el incidente.

¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!!



Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca.



Abrió la reja y se agarró a GOLPES con un hincha. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Portero pidió disculpas y explicó su violenta reacción

Después del partido, Emiliano Márquez publicó un mensaje en sus redes sociales, en el cual pidió disculpas por el incidente que protagonizó en las tribunas. Además, el portero de Central Español explicó el motivo detrás de su violenta reacción.

“Quería pedir disculpas por lo ocurrido durante el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado. Nada justifica mi error ni mi reacción. Como profesional y como ejemplo para muchos chicos y chicas, debo mantener un comportamiento adecuado; por eso asumo mi responsabilidad y reconozco mis errores”, escribió el meta uruguayo.

“Quiero explicar también lo sucedido. Dentro de la cancha ocurren situaciones que muchas veces quedan allí, como suele decirse. Sin embargo, mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha”, aseguró Márquez.

En la misma línea, detalló que “durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”.

“Reitero: esto no justifica mi reacción. Pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras. Todos somos humanos, y hay temas con los que no corresponde jugar”, concluyó el guardameta.