Jiles reflota video de republicanos por alza de bencinas en gobierno de Boric: “El fisco debe dejar de pensar en recaudar”

En medio del fuerte aumento en el precio de los combustibles impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la diputada Pamela Jiles reactivó un video de 2022 que ha generado polémica en redes sociales.

El registro muestra a los entonces diputados José Carlos Meza y Rojo Edwards, en ese momento militantes republicanos, cuestionando el alza de las bencinas durante el gobierno de Gabriel Boric.

Archivo: Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

En el video, los parlamentarios advertían que el precio del combustible, cercano a los $1.200 por litro, estaba “destruyendo la economía de muchas familias”, y proponían eliminar de forma transitoria el impuesto específico para reducir los valores en hasta $350 por litro.

“El fisco debe dejar de meter las manos en los bolsillos de los chilenos”, señalaban en ese entonces, enfatizando el impacto del combustible en el costo de vida.

La reaparición del registro ocurre en un contexto radicalmente distinto. La semana pasada se concretó una de las mayores alzas en décadas, con incrementos que superaron los $370 por litro en gasolinas y hasta $580 en el diésel, llevando los precios por sobre los $1.500 en varias zonas del país.

Desde el oficialismo, se ha defendido la medida apuntando a factores internacionales y a la necesidad de ajustar el subsidio estatal a los combustibles. El propio mandatario ha señalado que “no se puede comprar popularidad con recursos que no existen”.