Grave desperfecto obliga a avión de Estados Unidos a aterrizar de emergencia en el norte de Chile

Un avión comercial con 246 pasajeros aterrizó de emergencia este martes en el norte del país, luego de que se detectara una falla técnica en pleno vuelo. La situación no dejó personas lesionadas ni obligó a suspender las operaciones del terminal aéreo.

Se trata del vuelo DL147 de Delta Air Lines, que cubría la ruta entre Atlanta (Estados Unidos) y Santiago, y que debió descender anticipadamente en el Aeropuerto Andrés Sabella Gálvez de Antofagasta tras reportarse un problema en uno de sus motores.

De acuerdo con información entregada por Senapred en la región, la emergencia se originó por una falla mecánica, lo que motivó la activación de equipos de respuesta en tierra. Personal de bomberos acudió al aeropuerto para apoyar el procedimiento.

En paralelo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que se aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, asegurando el aterrizaje controlado de la aeronave.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes adicionales derivados del evento, mientras que el aeropuerto continuó operando con normalidad tras la maniobra.