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FOTOS. Escándalo mundial: fotos filtradas revelan “doble vida” de esposo de la exministra de Seguridad de EE.UU.

Investigación, además, apunta a transferencias por más de 25 mil dólares y abre debate por riesgos de extorsión.

Nelson Quiroz

Getty Images - Daily Mail

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Un reportaje publicado por el medio británico Daily Mail generó controversia en Estados Unidos tras exponer antecedentes sobre la vida privada de Bryon Noem, esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Según la investigación, el empresario habría mantenido durante meses interacciones en línea con modelos de contenido adulto, incluyendo el intercambio de mensajes, fotografías y transferencias de dinero que, de acuerdo al medio, superarían los 25 mil dólares (cerca de 25 millones de pesos chilenos).

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GETTY IMAGES / BRENDAN SMIALOWSKI

El artículo sostiene que estas conductas habrían coincidido con el periodo en que la exautoridad encabezaba una de las agencias más sensibles del gobierno estadounidense.

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En ese contexto, especialistas en seguridad consultados por el citado medio, advierten que este tipo de antecedentes personales podría abrir espacios de vulnerabilidad, como eventuales intentos de presión o extorsión por parte de terceros. Incluso exfuncionarios de inteligencia plantearon que situaciones de este tipo suelen ser consideradas factores de riesgo en ámbitos vinculados a la seguridad nacional.

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Consultado por el medio, Bryon Noem no negó haber sostenido conversaciones ni compartir imágenes, aunque rechazó haber realizado comentarios que comprometieran a su esposa.

Por su parte, la exsecretaria no emitió declaraciones públicas. El caso ha reavivado el debate sobre los estándares de seguridad y exposición personal de figuras cercanas a autoridades de alto nivel, especialmente en cargos vinculados a áreas estratégicas del Estado.

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