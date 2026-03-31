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Corte de Concepción mantiene cautelares a imputados por caso Bruma y rechaza solicitud de Fiscalía

Tribunal descartó endurecer medidas contra tripulantes del pesquero Cobra, acusados de la muerte de siete pescadores artesanales.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

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La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió mantener las medidas cautelares vigentes en el denominado caso Bruma, rechazando la solicitud del Ministerio Público que buscaba endurecerlas contra los tres imputados por la muerte de siete pescadores artesanales.

Se trata de Roberto Mansilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, tripulantes del pesquero industrial Cobra, quienes fueron formalizados por cuasi delito de homicidio múltiple tras la colisión que terminó con el naufragio de la lancha Bruma, en marzo de 2025, frente a las costas de Constitución.

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Luego de la audiencia realizada este martes, el tribunal decidió mantener las actuales cautelares: arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de comunicarse entre los imputados, desestimando así el planteamiento de la Fiscalía.

Además, el ente persecutor había solicitado una medida inédita: la designación de un interventor en la empresa Blumar, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad ante eventuales colisiones o naufragios, apuntando a una posible responsabilidad estructural en el accidente. Sin embargo, esta petición tampoco fue acogida en esta etapa del proceso.

La decisión se conoce a poco más de un año de la tragedia marítima que conmocionó al país, y que aún mantiene abiertas las demandas de justicia por parte de las familias de las víctimas.

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