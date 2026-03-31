Contraloría detecta millonarias irregularidades en la Asociación Chilena de Municipalidades durante gestión de Carolina Leitao

Un informe de la Contraloría General de la República evidenció múltiples irregularidades en la Asociación Chilena de Municipalidades tras auditar sus ingresos y gastos entre enero y septiembre de 2024, período en que la entidad era presidida por Carolina Leitao.

El organismo advirtió fallas en control interno, transparencia y uso de recursos.

Entre los hallazgos, se detectó que 71 municipios no pagaron sus cuotas por más de un año. Además, la asociación no mantenía registros de deudas, por lo que deberá “gestionar la recuperación de la totalidad de las cuotas ordinarias adeudadas entre los años 2013 y 2023”.

También se constató una subvaloración de activos por más de $646 millones, al contabilizar ingresos solo cuando eran percibidos.

“Suponen una infracción”

El informe también cuestionó viajes a Medellín y La Habana, donde se pagaron viáticos en exceso y participaron funcionarios que no eran alcaldes ni concejales.

En ese contexto, la Contraloría afirmó que estas situaciones “suponen una infracción a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control” y ordenó restituir montos en un plazo de 60 días hábiles.

Finalmente, se advirtió que 16 asistentes a una asamblea no pagaron su participación, generando una pérdida de $6,4 millones. El organismo concluyó que existe una “ausencia de procedimientos formales y controles internos”, evidenciando debilidades estructurales en la gestión de la AChM.