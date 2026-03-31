“Con esta decisión, la ministra pone en riesgo mi vida”: Priscilla Carrasco se refiere a su salida del SernamEG

La exdirectora del SernamEG, Priscilla Carrasco, se refirió a su salida del cargo tras la solicitud de renuncia impulsada por la ministra Judith Marín, en medio de la polémica por su desvinculación mientras enfrenta un cáncer de mama.

En entrevista con CNN, sostuvo que el proceso aún no está cerrado. “Esta renuncia fue solicitada el 30 de marzo (…) y yo no firmé la renuncia. Por lo tanto, hay 48 horas (…) y ahí, en rigor, debería ser exdirectora”, afirmó.

Sobre el procedimiento, relató que fue citada por correo a La Moneda. “La subsecretaria me informa de esta solicitud del Presidente, a través de la ministra (…) La reunión duró 10 minutos”, señaló, agregando: “Me impactó que me pidieran la renuncia”.

“Pone en riesgo mi vida”

Carrasco enfatizó que su diagnóstico era conocido por las autoridades. “Ustedes saben que tengo un diagnóstico de cáncer (…) pregunté cuáles eran los motivos”, dijo, asegurando que no obtuvo explicaciones.

También cuestionó la forma de la solicitud. “Me pasaron el papel y dije que no iba a firmar nada hasta revisarlo con un abogado”, indicó, junto con advertir las consecuencias de la medida: “Yo me quedo sin isapre. Eso, en definitiva, es lo que hace la ministra con esta decisión, es poner en riesgo mi vida”.

Finalmente, descartó problemas en su gestión, negando “deficiencias” en el manejo de recursos durante su administración.