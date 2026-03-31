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Black Sale 2026 en Chile arranca con más de 90 marcas confirmadas: descuentos en viajes, tecnología y mascotas

El evento de ventas online se extenderá hasta el fin de semana.

Juan Castillo

Getty Images

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La tercera edición del Black Sale 2026 en Chile ya tiene fecha y una amplia lista de participantes confirmados. El evento de ventas online comenzó este lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el sábado 5 de abril, con ofertas en categorías como viajes, tecnología, deportes, productos para mascotas, juguetes, muebles, inmobiliaria y servicios.

Según la organización, hasta ahora son más de 90 las marcas que ya aseguraron su presencia en esta nueva versión.

La vitrina digital funcionará a través del sitio oficial del evento blacksale.cl y promete reunir descuentos en rubros muy diversos, en un contexto donde este tipo de campañas se han convertido en una oportunidad para adelantar compras o buscar precios más convenientes. El listado de empresas incluye nombres ligados al turismo, retail, fitness, librerías, alimentos, hogar y cuidado personal, con una oferta que todavía podría seguir ampliándose.

Viajes, tecnología y deporte lideran la oferta del Black Sale 2026

Entre las marcas ya confirmadas aparecen firmas reconocidas como Booking, Despegar.com, Viajes Falabella, Adidas, Buscalibre, Hasbro, Emma, Nespresso y Seguros Falabella, además de una extensa nómina de emprendimientos, tiendas especializadas y servicios. Durante este evento habrá oportunidades especialmente atractivas para quienes estén buscando escapadas o vacaciones, junto con alternativas en bienestar, artículos deportivos y productos para el hogar.

También destaca la presencia de empresas que combinarán su experiencia digital con atención en tiendas físicas. En ese grupo aparecen, por ejemplo, HiFi, enfocada en sonido de alta fidelidad, y Colchones Emma. A la vez, el evento suma propuestas vinculadas a termas, belleza, mascotas y herramientas, lo que amplía el rango de consumidores que podrían aprovechar esta venta especial.

Otro punto relevante es que la cifra de participantes todavía no está cerrada. Desde la organización indican que las compañías aún pueden inscribirse, por lo que el número de marcas podría aumentar durante los próximos días. Eso abre la puerta a que el catálogo se siga robusteciendo en plena realización del evento.

La venta especial es organizada por Wide Latam, empresa que también ha estado detrás de la edición chilena del Black Friday durante los últimos 13 años. Con esa experiencia, el Black Sale busca consolidarse como una nueva vitrina de descuentos en el comercio electrónico local.

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