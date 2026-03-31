AS.com y el Sifup estrenan Jugada Nacional, nuevo programa con historias de futbolistas

Esta semana, y de manera oficial, se da inicio a la primera temporada de Jugada Nacional, el Podcast que es realizado de forma conjunta entre el Sifup y AS.com y que se graba en los estudios de Prisa Media Chile.

Jugada Nacional, conducido por Fernando “Chiki” Cordero, reúne testimonios, historias y las mejores anécdotas que han vivido futbolistas y ex futbolistas a lo largo de sus carreras.

“Jugada Nacional no solo llega a robustecer la estrategia comunicativa que tiene AS.com en el segmento deportivo, sino también tiene como objetivo a amplificar la comunicación de innumerables historias de esfuerzo que hay detrás de una carrera y que pocas veces se conocen”, afirmó Mario Brisso, director de AS.com en su edición de Chile.

“Este espacio nos va a permitir visibilizar trayectorias marcadas por el sacrificio, el esfuerzo y también por esas anécdotas que muchas veces no se conocen, pero que representan el verdadero espíritu del futbolista”, destacó Fernando Cordero, Tesorero de Sifup y conductor del programa.

Capítulo inicial junto a Patricio Rubio

En el capítulo inicial el invitado especial es Patricio Rubio, quien realiza un repaso de su carrera y sus mejores anécdotas en México, momentos que ya suman más de dos millones de visualizaciones en Instagram.

Jugada Nacional lo podrás seguir en su versión completa en el Youtube de AS.com y Sifup. También podrás ver los mejores momentos de los programas en formato reels, en las distintas plataformas de AS.com y Sifup, además de las redes oficiales del “Chiki” Cordero.