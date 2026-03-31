La periodista Andrea Arístegui criticó la decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, actualmente en tratamiento por cáncer .

Esto ocurrió en el matinal Contigo en la mañana, donde la animadora expresó su rechazo con el accionar, poniendo énfasis en el contexto personal de la ahora exautoridad.

“Todos quienes conocemos a personas que tienen o tuvieron esa enfermedad, saben la gravedad de lo que estamos hablando. Llama mucho la atención esta decisión ”, partió señalando.

“Humanidad para los abuelitos que están en Punta Peuco”

Luego, Andrea Arístegui destacó que Carrasco “llega a su cargo por su desempeño, por su currículum, no es que se le regaló por compasión. Ella estaba en su trabajo, en el rol que le correspondía y que se había ganado y tuvo que enfrentar esta situación”.

En eso, apuntó al Gobierno: “Yo creo que de nuevo hay inconsistencia en el discurso (del Ejecutivo). Por una parte, plantear humanidad cuando conviene y después dejarlo en un segundo plano como si fuera relevante”.

“Humanidad para los abuelitos que están en Punta Peuco, pero no vamos a hablar del tema humano cuando hay una funcionaria que ha hecho su trabajo y que está en un tratamiento por cáncer. No tiene sentido”, concluyó.

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