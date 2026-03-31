10 días en el espacio profundo: así es la hoja de ruta de la misión Artemis II

Estamos ad portas del lanzamiento de Artemis II, una de las misiones espaciales más esperadas de los últimos años debido a que marca el regreso del hombre a la órbita de la Luna.

El cronograma desarrollado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) está diseñado para ser una prueba de fuego de 10 días, tiempo que durará la operación como tal.

Desde el momento en que el cohete SLS encienda sus motores en el Centro Espacial Kennedy, cada minuto cuenta para asegurar el éxito de la misión y marcar un precedente de cara a futuras ambiciones.

Un punto a tener en cuenta es que tras el lanzamiento inicial, la nave Orión (denominada ‘Integrity’) no pondrá rumbo inmediato al satélite natural.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen pasarán su primer día completo en una órbita terrestre elíptica.

Esta primera etapa es clave. Los ingenieros deben confirmar que los sistemas de soporte vital funcionan a la perfección antes de salir hacia el espacio profundo.

Durante estas horas, la tripulación ensayará maniobras de proximidad, simulando los acoplamientos que serán necesarios en futuras misiones para descender al polo sur lunar.

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Si la NASA otorga la luz verde tras el primer día, la segunda jornada marcará el inicio de un viaje de cuatro días hacia la Luna.

En este trayecto, la rutina de los astronautas se dividirá entre experimentos científicos y la gestión de una logística doméstica sumamente compleja en apenas 9 metros cúbicos de espacio.

En el día a día vivirán bajo estos factores y limitaciones :

Alimentación: Sin refrigeración a bordo, el menú se basa en alimentos no perecederos para evitar migas que dañen los sistemas. Degustarán desde macarrones con queso hasta ensalada de mango, utilizando un calentador compacto para sus raciones.

Sin refrigeración a bordo, el menú se basa en alimentos no perecederos para evitar migas que dañen los sistemas. Degustarán desde macarrones con queso hasta ensalada de mango, utilizando un calentador compacto para sus raciones. Higiene: A falta de duchas, el aseo personal se limita al uso de jabón sin aclarado y toallitas húmedas.

A falta de duchas, el aseo personal se limita al uso de jabón sin aclarado y toallitas húmedas. Privacidad: El único espacio de aislamiento será el pequeño baño con puerta, un avance respecto a las misiones Apolo.

Respecto a este último punto, Hansen, uno de los tripulantes, comentó: “Tenemos suerte de tener un baño con puerta en esta nave diminuta, es el único lugar al que vamos a poder ir para estar solos un momento durante la misión”.

El sexto día será el punto álgido de la misión. La nave se aproximará a la Luna, situándose a una distancia de entre 6.400 y 9.600 kilómetros de su superficie.

En este tramo, la tripulación se dedicará a la geología espacial, capturando imágenes de cráteres y antiguos flujos de lava en la cara oculta de la Luna, una zona que pocos ojos humanos han visto directamente.

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Regreso e impacto biológico

Los últimos cuatro días de la misión consistirán en el trayecto de vuelta hacia la Tierra. Durante todo el viaje, los astronautas actuarán como sujetos de estudio.

Portarán el reloj ARCHeR para medir sus ciclos de sueño y exposición a la luz, además de recolectar muestras de saliva para el experimento AVATAR.

El objetivo es entender cómo el sistema inmune reacciona a la radiación y al estrés del vuelo, pudiendo tener datos fundamentales para próximas misiones.

La aventura concluirá con un amerizaje en el Océano Pacífico, donde la cápsula Orión se desprenderá de su módulo de servicio para traer a los cuatro exploradores de vuelta a casa, cerrando una década de preparativos para que, en 2028, el ser humano vuelva a caminar sobre el superficie lunar.