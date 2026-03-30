Semana Santa 2026: los destinos favoritos y los precios más convenientes a lo largo de Chile

Estamos ad portas de la Semana Santa 2026 y con ella un nuevo fin de semana largo que en Chile suele ser aprovechado por muchas personas para salir de viaje.

Y si bien para este año hay algunas preocupaciones por el contexto económico, desde el mundo del turismo mantienen el optimismo en que un porcentaje importante de la población se desplace a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con las últimas cifras del mercado, las zonas costeras y el sur del país concentran el mayor interés de los viajeros.

“El mercado de arriendos por día en destinos turísticos se mantiene con precios estables, en línea con la evolución general del mercado inmobiliario durante el último año. Estimados entre 5% y 9% respecto a la temporada anterior”, señaló Javier Pacheco, gerente comercial de Real Estate de Yapo.cl.

El análisis de las búsquedas revela que, aunque el verano haya terminado oficialmente, la costa sigue siendo el principal imán para los chilenos, seguida de cerca por las zonas lacustres.

A continuación, revisa el detalle de los valores por ciudad :

La Serena: Departamentos entre $26.000 y $72.000 / Casas entre $47.000 y $100.000.

Departamentos entre $26.000 y $72.000 / Casas entre $47.000 y $100.000. Viña del Mar: Departamentos entre $31.500 y $72.000 / Casas entre $42.000 y $90.000.

Departamentos entre $31.500 y $72.000 / Casas entre $42.000 y $90.000. Coquimbo: Departamentos entre $31.000 y $63.000 / Casas entre $47.000 y $82.000.

Departamentos entre $31.000 y $63.000 / Casas entre $47.000 y $82.000. Pucón: Departamentos entre $32.000 y $71.500 / Casas entre $41.500 y $100.000.

Departamentos entre $32.000 y $71.500 / Casas entre $41.500 y $100.000. Villarrica: Departamentos entre $35.000 y $50.000 / Casas entre $42.000 y $80.000.

Departamentos entre $35.000 y $50.000 / Casas entre $42.000 y $80.000. Valdivia: Departamentos entre $32.000 y $56.000 / Casas entre $36.000 y $76.000.

Departamentos entre $32.000 y $56.000 / Casas entre $36.000 y $76.000. Algarrobo: Departamentos entre $35.500 y $51.000 / Casas entre $51.000 y $95.000.

Departamentos entre $35.500 y $51.000 / Casas entre $51.000 y $95.000. Iquique: Departamentos entre $26.000 y $51.000 / Casas entre $42.000 y $81.000.

Departamentos entre $26.000 y $51.000 / Casas entre $42.000 y $81.000. El Tabo: Departamentos entre $26.000 y $56.000 / Casas entre $41.500 y $71.000.

Siguiendo la tónica de temporadas anteriores, los departamentos continúan siendo los protagonistas de la demanda. Específicamente, las unidades de 1 y 2 dormitorios.

Asimismo, los factores claves al momento de elegir son ubicación estratégica, facilidad de acceso y ajustarse de mejor manera a la logística de un viaje de corta duración.

Recomendaciones

Para quienes aún no aseguran su estancia, los expertos sugieren considerar los siguientes puntos antes de emprender el rumbo: