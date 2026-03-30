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VIDEO. Revisa el imperdible concierto gratuito para Semana Santa que podrás disfrutar en Santiago

El Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado ofrecerá un único concierto en el centro de Santiago.

Nicolás Lara Córdova

Revisa el imperdible concierto gratuito para Semana Santa que podrás disfrutar en Santiago

Esta semana se acerca un nuevo fin de semana largo por la celebración religiosa de la Semana Santa, por ello, el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado ofrecerá un espectáculo imperdible.

El próximo miércoles 1 de abril a partir de las 19:00 horas el IMUAH, junto a la Vicerrectoría de Identidad y Vinculación, realizará el Concierto de Semana 2026 de manera gratuita en la Iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en Pedro Alonso de Ovalle 1494.

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El programa contempla la interpretación de dos destacadas obras del repertorio sacro: “Lamentaciones de Jeremías” de Thomas Tallis (c. 1505 – 1585) y “Lux Aeterna” de Morten Lauridsen (1943 -).

La presentación estará a cargo de un coro de cámara, un quinteto de cuerdas y un órgano, bajo la dirección de la maestra Jessica Quezada.

Para poder asistir a este evento gratuito en torno a la música deberás confirmar tu asistencia en el sitio web habilitado por la Universidad Alberto Hurtado, haciendo click aquí.

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