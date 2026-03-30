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VIDEO. Mortal ataque en colegio de Calama: revelan video de estudiantes que derriban y reducen a atacante

Tras el violento episodio, un grupo de alumnos logró neutralizar al agresor, quien portaba armas blancas y otros elementos.

Ruth Cárcamo

Captura 24 Horas

Captura 24 Horas

Fue el pasado viernes cuando Hernán Meneses Leal, un estudiante de 18 años, atacó con un arma blanca a funcionarios y alumnos en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, dejando a una inspectora fallecida y a otra herida.

Asimismo, el alumno agredió a tres menores de 15 años, quienes presentan heridas de diversa consideración. Tras el ataque, se constató que portaba armas blancas, acelerante y otros elementos.

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En ese contexto, 24 Horas accedió a un video que muestra el momento en que estudiantes reducen a Meneses Leal. En las imágenes se observa a uno de ellos —de segundo medio— abalanzarse sobre él y derribarlo.

Posteriormente, otros alumnos lo golpean para quitarle los objetos que portaba. Tras ello, el joven fue detenido y trasladado a una comisaría de Carabineros.

Revisa a continuación el video revelado por 24 Horas:

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