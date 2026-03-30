Alerta en Curicó: alumno de 14 años es detenido tras intentar ingresar armado a colegio

Un complejo procedimiento policial se registró la mañana de este lunes en la comuna de Curicó, luego de que un estudiante de 14 años fuera interceptado tras intentar ingresar a un establecimiento educacional portando un arma de fuego cargada.

El hecho ocurrió en las cercanías del Colegio Polivalente Japón, ubicado en calle Fresias, generando preocupación entre la comunidad escolar.

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el estudiante fue retenido al interior del establecimiento educacional luego de que se reportara el hecho, a través de un llamado al 133.

“Al llega al lugar, en conjunto con la madre que ya se encontraba en el lugar, se contienen a este menor, se hace la entrega de este armamento, procediendo a la detención. Se hace presente que no hubieron amenazas y tampoco el menor sacó el armamento, intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero", explicó el mayor Juan Díaz Serrano, de la 1° Comisaría Curicó.

Actualmente, los procedimientos se mantienen en desarrollo y la espera de instrucciones de lo que es el Ministerio Público.