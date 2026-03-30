;

Alerta en Curicó: alumno de 14 años es detenido tras intentar ingresar armado a colegio

El hecho ocurrió en las cercanías del Colegio Polivalente Japón y activó un operativo policial durante la mañana.

Nelson Quiroz

GOOGLE MAPS

GOOGLE MAPS

Un complejo procedimiento policial se registró la mañana de este lunes en la comuna de Curicó, luego de que un estudiante de 14 años fuera interceptado tras intentar ingresar a un establecimiento educacional portando un arma de fuego cargada.

El hecho ocurrió en las cercanías del Colegio Polivalente Japón, ubicado en calle Fresias, generando preocupación entre la comunidad escolar.

Revisa también

ADN

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el estudiante fue retenido al interior del establecimiento educacional luego de que se reportara el hecho, a través de un llamado al 133.

“Al llega al lugar, en conjunto con la madre que ya se encontraba en el lugar, se contienen a este menor, se hace la entrega de este armamento, procediendo a la detención. Se hace presente que no hubieron amenazas y tampoco el menor sacó el armamento, intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero", explicó el mayor Juan Díaz Serrano, de la 1° Comisaría Curicó.

Actualmente, los procedimientos se mantienen en desarrollo y la espera de instrucciones de lo que es el Ministerio Público.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad