;

Con show íntimo y la historia de Lucybell, Claudio Valenzuela llega al centro cultural San Ginés

Tras su paso por grandes festivales y para cerrar su gira por Chile, el artista llega a un encuentro de larga duración y cercano a sus fans.

ADN Radio

Con show íntimo y la historia de Lucybell, Claudio Valenzuela llega al centro cultural San Ginés

Tras su reciente participación en Lollapalooza Chile y luego de presentarse en Festival REC de Concepción, Claudio Valenzuela, anuncia este show en que ofrecerá una experiencia única para sus seguidores.

Luego de un intenso y celebrado recorrido por algunos de los escenarios más importantes del país, una de las voces más emblemáticas del rock chileno, anuncia un esperado concierto en el Centro Cultural San Ginés este 1 de abril a las 20:00 hrs.

Claudio Valenzuela: La historia de Lucybell y su Viaje en Solitario

Su show será un recorrido completo por los sonidos que ya conocemos, pero también el hito que cierra la gira “Seré lo que Quiera” y de esa forma anuncia una pequeña pausa para afinar su nuevo lanzamiento que ya está tomando forma, según ha adelantado Claudio.

En esta ocasión, Claudio Valenzuela realizará un recorrido por su extensa y sólida trayectoria musical, incluyendo canciones de sus discos solistas, así como los grandes clásicos que marcaron época junto a Lucybell, banda fundamental en la historia del rock alternativo latinoamericano.

ADN

El show promete ser un viaje emocional y sonoro, donde la conexión con el público será protagonista, en un espacio que permite disfrutar de la música con cercanía y profundidad.

El show está dirigido a público de todas las edades. Las entradas están a la venta en Tickemaster.cl Las entradas, que comienzan desde los 14 mil pesos, tienen descuentos para los que paguen con tarjetas BCI y para los clientes Metlife.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad