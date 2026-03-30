Con show íntimo y la historia de Lucybell, Claudio Valenzuela llega al centro cultural San Ginés

Tras su reciente participación en Lollapalooza Chile y luego de presentarse en Festival REC de Concepción, Claudio Valenzuela, anuncia este show en que ofrecerá una experiencia única para sus seguidores.

Luego de un intenso y celebrado recorrido por algunos de los escenarios más importantes del país, una de las voces más emblemáticas del rock chileno, anuncia un esperado concierto en el Centro Cultural San Ginés este 1 de abril a las 20:00 hrs.

Claudio Valenzuela: La historia de Lucybell y su Viaje en Solitario

Su show será un recorrido completo por los sonidos que ya conocemos, pero también el hito que cierra la gira “Seré lo que Quiera” y de esa forma anuncia una pequeña pausa para afinar su nuevo lanzamiento que ya está tomando forma, según ha adelantado Claudio.

En esta ocasión, Claudio Valenzuela realizará un recorrido por su extensa y sólida trayectoria musical, incluyendo canciones de sus discos solistas, así como los grandes clásicos que marcaron época junto a Lucybell, banda fundamental en la historia del rock alternativo latinoamericano.

Ampliar

El show promete ser un viaje emocional y sonoro, donde la conexión con el público será protagonista, en un espacio que permite disfrutar de la música con cercanía y profundidad.

El show está dirigido a público de todas las edades. Las entradas están a la venta en Tickemaster.cl Las entradas, que comienzan desde los 14 mil pesos, tienen descuentos para los que paguen con tarjetas BCI y para los clientes Metlife.