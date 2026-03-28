Tragedia en Coquimbo: buscan a pescador desaparecido y familia pide ayuda para repatriar cuerpos

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Cinco días de intensa búsqueda se cumplen en la región de Coquimbo tras el volcamiento de la embarcación Catalina II, que dejó a tres pescadores peruanos desaparecidos en altamar.

Mientras dos de los cuerpos ya fueron recuperados, las labores continúan para dar con el paradero del tercer tripulante, en un operativo que mantiene desplegadas a diversas instituciones en el borde costero de Guanaqueros.

El accidente ocurrió el pasado martes 24 de marzo, cuando los trabajadores —dedicados a la extracción de jibia— perdieron contacto en circunstancias que aún se investigan.

Los esfuerzos se concentran actualmente en sectores cercanos a playa larga, donde incluso se hallaron pertenencias del pescador que sigue desaparecido, lo que ha estrechado el área de rastreo.

Falso avistamiento y búsqueda sin resultados positivos

Durante la madrugada de este sábado, un llamado alertó sobre la posible presencia de un cuerpo en la costa, lo que activó un nuevo despliegue de la Armada. Sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos.

El teniente primero Gianluca Maggio Góngora, Capitán de Puerto de Tongoy, explicó la situación: “Desde la madrugada del día de hoy hemos estado desplegados debido a un llamado que recibimos alrededor de las 3 de la mañana (…) efectuando un barrido por toda la costa de la playa larga de Guanaqueros sin resultados positivos”. Posteriormente, se confirmó que el hallazgo correspondía a restos de un lobo marino.

Las víctimas fueron identificadas como José Carlos Chávez Urbina y Antony Yonathan Moran Eche, cuyos cuerpos ya fueron encontrados, mientras que Alexander David Taboada Sirlupú continúa desaparecido.

En paralelo al operativo, las familias de los pescadores enfrentan otra dificultad: reunir los recursos para repatriar los cuerpos a Perú. Desde el entorno de una de las víctimas hicieron un llamado a la solidaridad. “Estamos pidiendo apoyo porque nos cobran muy caro para poder traerlos hasta Perú (…) estamos hablando de casi 4 millones de pesos”, señalaron.

“Entonces queremos ver si nos apoyan con un granito de arena. Yo les pido porque los chilenos y las autoridades de allá son bien respetuosas”, agregaron.

Actualmente, el puesto de comando se mantiene activo en Guanaqueros, con participación de la Armada, Bomberos y autoridades locales, en un esfuerzo que no se detiene.