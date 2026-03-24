Hallan cuerpo de tripulante tras naufragio de lancha en Coquimbo: dos pescadores continúan desaparecidos

Un intenso operativo de búsqueda y salvamento se desarrolla en las costas de la Región de Coquimbo tras el hundimiento de la embarcación Catalina II.

El siniestro, reportado la mañana de este martes 24 de marzo de 2026, ha dejado hasta el momento un fallecido confirmado y dos personas desaparecidas.

La lancha había zarpado desde la Caleta de Coquimbo con el objetivo de realizar faenas de pesca de jibia con tres tripulantes a bordo.

Sin embargo, según informó la autoridad marítima, la nave no contaba con el zarpe autorizado ni con la vigencia administrativa correspondiente al momento del incidente.

La emergencia fue alertada alrededor de las 08:20 horas, activando de inmediato a las unidades de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto.

Cerca de las 13:10 horas, mediante un patrullaje aeronaval, se logró divisar la embarcación volcada en las inmediaciones del Club de Yates de Las Tacas, sector donde también se localizó el cuerpo sin vida de uno de los tripulantes.

El fallecido corresponde a un hombre adulto cuya identidad legal aún no ha sido confirmada. Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a un lugar seguro para que el personal de Labocar y la PDI realicen los peritajes de rigor, siguiendo los protocolos vigentes para estos casos.

Continuidad del operativo

La Autoridad Marítima mantiene actualmente un amplio despliegue en el área del siniestro, concentrando los esfuerzos en el sector de El Panul y sus alrededores para dar con el paradero de los otros dos ocupantes de la lancha.

En estas tareas de rebusca participan activamente diversas unidades navales y medios aeronavales de la Armada, junto con el apoyo de seguridad municipal.

A este esfuerzo institucional se han sumado voluntariamente embarcaciones civiles de la Caleta de Coquimbo, las cuales colaboran en el rastreo de los dos pescadores que aún permanecen desaparecidos en la zona.