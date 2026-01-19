Marcó la infancia de muchos: muere el director de cine estadounidense Roger Allers a los 76 años / Christopher Polk

Hollywood está de luto. El fin de semana se confirmó la muerte del director de cine estadounidense Roger Allers a los 76 años de edad.

El artista, nominado al Oscar y al Tony, fue conocido por dirigir películas de animación como El Rey León (1994) y Open Season: Amigos Salvajes (2006).

La noticia fue confirmada por Disney Animation y sus cercanos. "Roger fue un artista y cineasta extraordinariamente dotado, un verdadero pilar del renacimiento de la animación Disney“, escribió en un comunicado el productor Dave Bossert.

“Tuve el privilegio de formar parte del equipo con Roger en muchas películas a finales de los 80 y durante los 90 (...) una de las personas más amables que podrías esperar conocer y trabajar con ella. Llegó a codirigir El Rey León, un éxito fenomenal, pero nunca se le subió a la cabeza“, añadió sobre el artista que falleció el sábado.

Allers también participó en labores de escritura para ficciones como Oliver y su pandilla (1988), Aladdín (1992), Las locuras del emperador (2000), Tierra de osos (2003) y El Rey León 3: Hakuna Matata (2004).

Allers nació el 29 de junio de 1949 en Rye, Nueva York y su debut fue precisamente en la cinta infantil ambientada en la sabana africana. Ahí compartió labores con Rob Minkoff, otro histórico cineasta del género.

Por ahora no se ha informado la causa.