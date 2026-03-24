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“El daño aquí es para Chile, no es para ella”: Abogada internacionalista critica el retiro del apoyo del Gobierno a candidatura de Bachelet

Paz Zárate cuestionó la decisión de La Moneda de no respaldar a la expresidente en su postulación a Naciones Unidas y la comparó con la visión de Argentina.

Gabriel Esteffan

“El daño aquí es para Chile, no es para ella”: Abogada internacionalista critica el retiro del apoyo del Gobierno a candidatura de Bachelet

En medio de la controversia por el alza del precio de las bencinas, el Gobierno informó que retiró oficialmente su apoyo a la postulación de Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.

En un comunicado, se lee que la administración Kast “ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México”.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, agrega.

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Como la candidatura fue formalmente inscrita por tres países, la candidatura, en principio, sigue apoyada por Brasil y México.

¿Qué señal da esta decisión desde La Moneda? Para Paz Zárate, abogada internacionalista, cuenta a ADN que se trata de un “error muy grande. El daño aquí es para Chile, no es para ella. El Gobierno se ve pequeño, debuta de una forma que será criticada, creo que por muchos países alrededor del mundo”.

La diferencia con Argentina y Milei

“Junto con el quitar el patrocinio, el ministerio y las embajadas de Chile alrededor del mundo dicen que no van a participar en los esfuerzos. Es feo. La pérdida acá no es para Bachelet, porque ella ya tuvo su carrera en Naciones Unidas y en Chile. De hecho, a ella no le afecta. Pero esto es una abdicación a influir en asuntos globales para Chile”, agrega Zárate.

Otro de los candidatos inscritos para la secretaría general de la ONU es el argentino Rafael Grossi, quien en la práctica no tiene opciones de ganar por las críticas que ha realizado sobre la política exterior de EE.UU.

“Milei, para mi gusto, es una persona que demuestra que en Argentina existe mayor visión geopolítica y más conocimiento estratégico que en el gobierno entrante de Chile, porque obviamente a Argentina le convendría que Rafael Grossi tuviera una chance en la secretaria general de la ONU, aunque Grossi no comparta la ideología de Milei. El contraste con la actitud de Chile hoy es penoso”, finaliza.

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