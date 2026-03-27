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Perú comenzó a trabajar en su propia zanja en zona fronteriza con Chile pero por distintas motivaciones

Las obras se ejecutan en las inmediaciones del complejo fronterizo de Santa Rosa, a solo 60 metros de la Línea de la Concordia.

José Campillay

Perú comenzó a trabajar en su propia zanja en zona fronteriza con Chile pero por distintas motivaciones

El Gobierno de José Antonio Kast sigue impulsando la idea de una zanja para frenar la migración irregular, una idea que necesita ser complementada con una serie de medidas que también considera acciones al otro lado de la frontera.

Perú es clave dentro de este esquema y recientemente comenzó con los trabajos de excavación de su propio surco, aunque por una razón completamente diferente al tema migratorio.

Las obras se ejecutan en las inmediaciones del complejo fronterizo de Santa Rosa, en la región de Tacna, a solo 60 metros de la Línea de la Concordia.

Según explicó Eduardo Sánchez, gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, la intervención es parte de un plan de mantenimiento y ampliación para optimizar el flujo de camiones de carga pesada.

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Con esto, se busca un mayor orden vial focalizado, reparando el ingreso de vehículos de carga para que no interfieran con el paso de buses y automóviles particulares.

Según los detalles, la zanja peruana tiene una extensión de 200 metros lineales, con 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad.

El proyecto incluye iluminación y señalización para mejorar la seguridad en el área de control previo.

“El objetivo de la obra es ordenar el ingreso de esos vehículos para evitar que interfieran con el tránsito de buses y autos particulares”, enfatizaron las autoridades, descartando cualquier motivación migratoria.

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