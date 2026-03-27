Para Semana Santa: decomisan mariscos y pescados sin cadena de frío en Frutillar que iban a la zona central

Un procedimiento policial realizado en la comuna de Frutillar encendió una alerta sanitaria justo en la antesala de Semana Santa, periodo en que aumenta con fuerza el consumo de pescados y mariscos en Chile.

Personal de Carabineros del Retén de Casma detectó y decomisó una veintena de cajas con productos del mar que eran transportadas en un bus interprovincial con destino a la zona central del país, sin la documentación exigida ni condiciones adecuadas de conservación.

La fiscalización se efectuó durante un control de rutina en la Ruta 5 Sur, cuando funcionarios revisaron una máquina de pasajeros de la empresa Pullman. En ese contexto, encontraron distintas cajas en el portaequipaje que contenían mariscos y pescados, entre ellos jaibas, pulpo y merluza.

La situación generó preocupación inmediata, ya que la carga no contaba con respaldo para acreditar su origen ni con resguardo de cadena de frío, un factor clave para evitar riesgos sanitarios.

Carabineros advierte que los productos podían poner en riesgo la salud

El subcomisario de Carabineros de Frutillar, capitán Iván Tiznado, detalló cómo se desarrolló el hallazgo. Según explicó, “personal de Casma realizaba controles aleatorios en la Ruta 5 Sur, y procedió a fiscalizar un bus de la empresa Pullman”.

Luego agregó que, al revisar el equipaje, “se pudo percatar de que habían diferentes cajas de diferentes dimensiones, las cuales en su interior mantenían diferentes productos del mar, entre ellos jaibas, pulpo y merluza”.

La autoridad policial precisó además que “no mantenían cadena de frío, tampoco factura, y se procedió a la detención de la persona”. A eso se sumó otro antecedente relevante: al trasladar al involucrado al destacamento, también se verificó que esa persona y el conductor del bus registraban una orden vigente por el delito de conducción en estado de ebriedad. Por instrucción de la Fiscalía, ambos quedaron a disposición de la justicia, mientras que las especies fueron derivadas a la Seremi de Salud para su destrucción.

Tras el operativo, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, valoró la acción policial y remarcó la importancia de reforzar la prevención en días de alto consumo. En esa línea, sostuvo: “Siempre que las personas quieran comprar productos del mar, lo hagan en un lugar establecido”. Junto con ello, advirtió que “cuando uno compra en lugares no establecidos, se rompe la cadena de frío, los alimentos pueden estar en malas condiciones y pueden afectar la salud”.

El procedimiento evitó que estos productos fueran eventualmente comercializados en condiciones peligrosas para la población. En plena antesala de Semana Santa, el caso vuelve a reforzar una recomendación básica, pero clave: comprar solo en locales autorizados y verificar siempre la procedencia de pescados y mariscos.