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Noche del Rock Latino: Camila Moreno se suma con una inesperada colaboración en el Movistar Arena

La cantante destaca por su vanguardismo y potencia en vivo, aportando un número especial a la velada que cuenta con destacados artistas.

José Campillay

Noche del Rock Latino: Camila Moreno se suma con una inesperada colaboración en el Movistar Arena

Cada vez falta menos para vivir la gran Noche del Rock Latino, un esperado evento musical que reúne a importantes referentes del género en español.

El encuentro, que ya contaba con interesantes nombres, ahora suma una nueva pieza clave a su parrilla de artistas: Camila Moreno, quien llega a ofrecer una experiencia aún más diversa.

Reconocida por su vanguardismo y potencia en vivo, la cantante ha sido confirmada como invitada especial para la velada.

Compartiendo escenario de forma puntual con los colombianos Aterciopelados, refuerza una propuesta que busca reunir clásicos históricos con la vigencia de los exponentes más disruptivos de la región.

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En esta línea, se realza el concepto de colaboraciones en directo, donde además de exponer sus reportorios individuales, los artistas interpretarán canciones de forma conjunta

Según detallan desde la organización, el objetivo es crear un momento memorable para repasar las melodías que han marcado a distintas generaciones.

Esta confirmación se suma a la reciente invitación que Beto Cuevas realizó en febrero al músico chileno Claudio Valenzuela a través de redes sociales, terminando de dar forma a un line-up de alto impacto para el rock local e internacional.

Detalles del evento

La Noche del Rock Latino se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril en el Movistar Arena, esperando congregar una importante cantidad de fanáticos.

El show se presenta como una invitación a presenciar el legado de figuras históricas en un solo lugar.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema PuntoTicket.

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