Luto en los K-dramas: muere querido actor de ‘Miss Montecristo’, Lee Sang-bo, a los 44 años

Una triste noticia sacude a los fanáticos de las producciones coreanas. El actor Lee Sang-bo, reconocido mundialmente por su papel en el exitoso K-drama “Miss Montecristo”, fue encontrado muerto este viernes en su residencia ubicada en la ciudad de Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi.

Según informaron medios locales, personal policial se encuentra investigando en el lugar de los hechos para establecer las causas de la muerte del actor surcoreano.

De todos modos, autoridades a cargo de la investigación del caso, indicaron que, hasta el momento, no se han encontrados indicios de que el fallecimiento del actor haya sido producto de un delito.

La agencia Korea Management Group (KMG) emitió en el comunicado en el que señalan: “Les informamos sobre el fallecimiento del actor Lee Sang Bo, quien formaba parte de nuestra agencia. Pedimos su comprensión por no poder revelar la causa de su muerte, debido a la solicitud de su familia".

“El velorio se llevará a cabo en la Sala 3 de la Funeraria Central de Pyeongtaek; sin embargo, respetuosamente declinamos la cobertura mediática y las visitas para proteger a su familia, por lo que solicitamos su cooperación”, detallan en el escrito.

Lee San Bo, nacido en 1981, comenzó su carrera actoral en el año 2006 con el K-drama Invisible Man Choi Jang Soo.

Tras ello, formó parte de diversos elencos, entre los que se encuentran: Private Lives, Miss Montecristo, Elegant Empire, entre otras producciones.