Donald Trump abre la puerta a controlar el petróleo de Irán: “Es una opción, como en Venezuela”
El presidente estadounidense afirmó que Teherán está “suplicando” negociar y lanzó advertencias sobre las consecuencias de no alcanzar un acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que asumir el control del petróleo iraní “es una opción, como en Venezuela”, en medio del conflicto en Medio Oriente, según consignó El País.
Previamente, durante una intervención en la Casa Blanca, el mandatario señaló que Irán “está suplicando llegar a un acuerdo” y que él mismo quiere “llegar a un acuerdo”.
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Asimismo, a través de su plataforma Truth Social, sostuvo que los negociadores iraníes están “suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que fueron aniquilados militarmente”.
Irán responde a propuesta de Estados Unidos
“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás y no será nada bonito”, advirtió Donald Trump.
En paralelo, desde Irán anunciaron que ya contestaron a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora espera una respuesta, según informó la agencia iraní Tasnim.
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