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El Salvador aprueba prisión perpetua a menores por delitos graves: “Ninguno de ellos volverá a ver la luz del sol”

La reforma fue aprobada con amplia mayoría y se enmarca en la lucha contra las pandillas impulsada por Nayib Bukele, en medio de cuestionamientos internacionales.

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años.

Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, dice la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen.

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”.

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“Ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”

La Asamblea Legislativa aprobó la prisión perpetua después de que oenegés señalaran a Nayib Bukele de cometer “crímenes de lesa humanidad” en la lucha contra la delincuencia.

“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

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