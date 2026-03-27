Confirman muerte de menor por Hantavirus en Hijuelas: activan vigilancia sanitaria en Valparaíso

La Seremi de Salud de Valparaíso confirmó este viernes un caso fatal de Hantavirus en la comuna de Hijuelas, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) validara el resultado positivo en una persona menor de edad que falleció el pasado 24 de marzo en el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.

Tras el deceso, la autoridad sanitaria activó de inmediato los protocolos de investigación epidemiológica y zoonosis para descartar nuevos contagios y reforzar las medidas preventivas en el entorno cercano de la víctima.

Según detallaron en un comunicado, hasta ahora “se descartan nuevos casos de la enfermedad en la comuna”, aunque la autoridad insistió en la necesidad de mantenerse alerta ante síntomas compatibles.

En paralelo, se activó vigilancia epidemiológica en la familia de la menor y se inició una investigación zoonótica en el establecimiento educacional al que asistía, junto con la entrega de recomendaciones preventivas a la comunidad educativa.

Qué síntomas vigilar y cómo se transmite el Hantavirus

La autoridad sanitaria recordó que el Hantavirus se transmite por inhalación de aerosoles provenientes de orina, heces o saliva de roedores portadores del virus.

Entre los síntomas más frecuentes figuran cuadros similares a una influenza o resfrío, pero de mayor intensidad, generalmente sin mucosidad ni congestión nasal, y en algunos casos acompañados por molestias gastrointestinales y dificultad respiratoria. En sus formas graves, la enfermedad puede causar la muerte.

Por eso, la Seremi llamó a consultar de inmediato en un centro asistencial si una persona presenta estos signos y ha estado en zonas con presencia de roedores en los últimos 45 días. En ese escenario, se recomienda informar al médico sobre eventuales actividades al aire libre, paso por sectores rurales o semirrurales, o permanencia en campings, ya que ese antecedente puede ser clave para un diagnóstico oportuno.

El organismo también reforzó las recomendaciones de prevención, especialmente en áreas rurales. Entre ellas, ventilar viviendas cerradas por al menos 30 minutos antes de ingresar, limpiar usando mascarilla y guantes, mantener despejado el entorno de casas, galpones y bodegas, y sellar espacios donde puedan ingresar roedores. Para quienes realicen labores de desmalezado o recolección de frutos, la indicación es usar protección personal y consumir solo agua potable, embotellada o hervida.

En actividades de camping, además, se aconseja acudir solo a lugares autorizados, instalar carpas en zonas limpias y despejadas, no dejar utensilios ni alimentos al alcance de ratones y guardar la comida en envases resistentes y cerrados.

La red asistencial, según indicó la autoridad, ya está coordinada para responder ante eventuales nuevos casos y facilitar un diagnóstico y tratamiento oportunos.