Argentina confirma su primer caso de Mpox Clado Ib, variante más contagiosa y severa de la viruela símica

Argentina confirmó su primer caso de Mpox Clado Ib, una variante de la viruela símica considerada más contagiosa y severa que otras ya detectadas en la región.

El hallazgo fue informado por el Ministerio de Salud de la Nación a través de su Boletín Epidemiológico, donde detalló que el paciente es un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires y sin antecedentes de viajes recientes. Según el reporte oficial, fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona favorablemente.

La aparición de este caso marca un punto sensible para la vigilancia sanitaria argentina, porque hasta ahora en 2026 solo se habían confirmado cinco contagios de Mpox del clado II, una variante menos severa.

En ese contexto, la cartera sanitaria advirtió que el clado Ib obliga a reforzar los controles epidemiológicos y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. El boletín remarca que es una cepa de “mayor severidad y contagiosidad”, por lo que se pidió intensificar la sospecha clínica y las medidas de cuidado.

Salud pide reforzar vigilancia y rastreo tras detectar la variante más preocupante

El Ministerio de Salud argentino solicitó a las jurisdicciones estar especialmente atentas a síntomas como lesiones umbilicadas, proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta. Además, recomendó el aislamiento del paciente hasta que desaparezcan completamente las costras y se forme una nueva capa de piel, junto con el uso de equipos de protección personal por parte del personal sanitario.

También instruyó iniciar el rastreo de contactos dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha y mantener seguimiento durante 21 días para detectar síntomas tempranos.

El caso argentino se da en medio de un escenario internacional más amplio. El boletín epidemiológico indicó que en 2026 se han confirmado 14 casos de este clado en la Región de las Américas: 9 en Estados Unidos, 2 en Canadá, 2 en Brasil, 1 en México y ahora 1en Argentina. A eso se suma que ya se documentó transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España, lo que amplifica la preocupación sanitaria global.

La Mpox se transmite por contacto físico estrecho, incluidas lesiones, fluidos, materiales contaminados y contacto cercano prolongado. Aunque suele ser una enfermedad autolimitada, la detección del clado Ib refuerza la necesidad de vigilar síntomas, consultar oportunamente y evitar exposición directa ante casos sospechosos. Por ahora, el caso confirmado en Argentina no presenta antecedentes de viaje, un dato que también abre preguntas sobre la trazabilidad del contagio.