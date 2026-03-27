Bebés con profesión y demoras de hasta 89 días: el lapidario informe de Contraloría que golpea al nuevo Registro Civil

El proceso de modernización del Servicio de Registro Civil e Identificación, iniciado en noviembre de 2024, prometía agilizar la obtención de pasaportes y cédulas de identidad.

Sin embargo, los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) arrojan un balance crítico sobre su implementación operativa y el control de los recursos públicos destinados al proyecto.

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la falta de prolijidad en la generación de documentos durante las primeras semanas del Nuevo Sistema de Identificación (NSI).

La CGR detectó casos donde la plataforma asignó profesiones inexistentes en cédulas de adultos e incluso situaciones donde se emitieron documentos de identidad para recién nacidos que figuraban con cargos profesionales en el sistema.

A estos errores de datos se suma una crisis en los tiempos de respuesta. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, de un universo de 1,2 millones de solicitudes, un total de 168.411 documentos fueron entregados fuera del plazo estipulado.

Esta cifra representa que el 17% de los usuarios enfrentó demoras que, en los casos más extremos, alcanzaron los 89 días hábiles de espera.

Desfalco y falta de integración técnica

La fiscalización también puso la lupa sobre la gestión administrativa. Uno de los puntos más cuestionados fue la falta de integración entre el nuevo sistema y la plataforma de pagos electrónicos Transbank, lo que inhabilitó los dispositivos de pago (pinpads) en cientos de sucursales.

Esta desconexión obligó al Estado a incurrir en gastos extraordinarios para contratar equipos de emergencia. Además, se constató un perjuicio fiscal por servicios no prestados.

El Registro Civil pagó por la implementación de 1.270 estaciones de trabajo, pese a que 436 de ellas jamás llegaron a estar operativas. Según el ente regulador, este ítem significó un desembolso irregular de $2.478 millones.

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Sanciones millonarias

Debido a los múltiples incumplimientos contractuales detectados, la Contraloría ha sido tajante respecto a las responsabilidades de la compañía a cargo del servicio. El informe establece que corresponde la aplicación de multas por un monto de $3.393.192.012.

En su resolución, el organismo instruyó al Registro Civil a ejecutar el cobro inmediato de estas sanciones. De no acreditarse el ingreso de dichos fondos, la CGR advirtió que iniciará las acciones legales necesarias para perseguir la recuperación del patrimonio fiscal.