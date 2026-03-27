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Adiós a un ícono del cine: muere a los 94 años James Tolkan, actor de “Volver al futuro” y “Top Gun”

El afamado artista falleció en Saranac Lake, en Nueva York, y su causa de muerte aún no ha sido revelada.

Sebastián Escares

Adiós a un ícono del cine: muere a los 94 años James Tolkan, actor de “Volver al futuro” y “Top Gun”

El cine de los años 80 pierde a uno de sus rostros más característicos. A los 94 años falleció James Tolkan, el actor que personificó al Sr. Strickland en la saga de Volver al Futuro.

La noticia fue confirmada este viernes por Michael Klastorin, publicista de la franquicia, y por el productor Bob Gale a través del medio especializado Variety.

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Según los reportes, el deceso ocurrió el pasado jueves en su residencia de Saranac Lake, Nueva York, aunque las causas exactas de su muerte no han sido reveladas.

El legado de James Tolkan

Aunque su carrera abarcó más de 50 años, Tolkan se ganó un lugar en la cultura pop gracias a su interpretación del calvo y severo director de la escuela secundaria de Hill Valley.

Interpretó al Sr. Strickland en la primera entrega (1985) y en la secuela (1989). En Volver al Futuro III (1990), demostró su versatilidad al dar vida al jefe de policía James Strickland, el abuelo de su personaje original, manteniendo el mismo carácter indomable en el Viejo Oeste.

En 1986, formó parte del elenco estelar de Top Gun, donde interpretó al comandante Tom “Stinger” Jardian. En la cinta, compartió pantalla con un joven Tom Cruise y Val Kilmer, dejando otra actuación memorable como el oficial que, a pesar de su dureza, reconoce el talento de los pilotos de élite.

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