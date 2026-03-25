Irán niega acuerdo con Trump y advierte que el valor del petróleo seguirá al alza

Irán volvió a tensar el conflicto en Medio Oriente al negar que exista un acuerdo favorable con Donald Trump y advertir que el precio del petróleo no volverá a la normalidad mientras sus Fuerzas Armadas no garanticen la estabilidad regional.

El mensaje fue difundido por medios vinculados a la estructura militar iraní, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre supuestos avances en negociaciones para frenar la guerra. En paralelo, los ataques entre Irán e Israel siguieron durante la madrugada, manteniendo la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto.

La señal de Teherán contrasta con el comportamiento del mercado petrolero, que este miércoles reaccionó con optimismo moderado ante reportes sobre una posible tregua. El barril de Brent retrocedía alrededor de 5% y se movía cerca de los US$99 por barril, después de haber superado los US$104 en la jornada previa.

El descenso responde a versiones de un plan impulsado por Washington para buscar un cese del fuego, aunque la propia república islámica insiste en que no hay conversaciones directas y que la Casa Blanca está “negociando consigo misma”.

El petróleo baja por expectativa de tregua, pero la incertidumbre sigue alta

Pese a la caída de este miércoles, el mercado energético sigue bajo fuerte presión. Medios internacionales reportaron que el petróleo aún acumula un alza de cerca de 35% desde que comenzó esta guerra, un shock que sigue alimentando temores de inflación global y mayores costos de energía.

Además, el cierre o interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los factores más delicados, ya que por esa vía pasa una parte clave del comercio mundial de crudo y gas.

En ese escenario, la advertencia iraní tiene un efecto directo sobre los mercados: aunque el Brent retroceda por rumores de desescalada, el riesgo geopolítico sigue completamente abierto. A eso se suma que Washington habría hecho llegar a Teherán una propuesta de 15 puntos para intentar frenar la guerra, pero las autoridades iraníes endurecieron su postura y exigen concesiones de alto calibre, entre ellas garantías contra nuevos ataques y control sobre el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, los bombardeos y lanzamientos de misiles continúan en distintos puntos de la región, incluyendo ataques israelíes sobre Teherán y nuevas ofensivas iraníes sobre territorio israelí.

Esa combinación entre guerra activa, desmentidos diplomáticos y volatilidad del crudo deja una conclusión clara: hoy no existe una señal firme de estabilización, ni en el terreno ni en el mercado petrolero.