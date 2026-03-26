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VIDEO. Escupos y agresiones: equipo de Chilevisión es atacado durante las manifestaciones de este jueves

Un periodista de ‘Contigo en la mañana’ relató los hechos pero hizo una distinción necesaria sobre la naturaleza de los agresores.

ADN Radio

Escupos y agresiones: equipo de Chilevisión es atacado durante las manifestaciones de este jueves

Este jueves 26 de marzo se registró una nueva manifestación en contra de las controversiales medidas adoptadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

En esta oportunidad la marcha fue convocada por los estudiantes, que si bien lograron desplegarse sin grandes problemas, hubo accidentes tanto por la represión de Carabineros así como también por algunas acciones agresivas.

Uno de los incidentes afectó directamente a un equipo de Contigo en la mañana (CHV), quienes denunciaron haber sido blanco de ataques físicos y verbales mientras realizaban la cobertura.

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Los momentos de alta fricción se vivieron en la intersección de Amunátegui con Avenida Alameda. En ese punto, el periodista Claudio Vásquez narró cómo sufrieron el ataque.

“Nosotros estábamos cubriendo desde hace varios minutos esta situación, era posible que ocurriera (…) pudimos mostrar cómo este grupo de estudiantes venían por este sector marchando”, comenzó relatando en vivo.

“Debemos decir que fuimos agredidos, además, nos escupieron a la cara a varios de nuestro equipo en este lugar. Tuvimos que retroceder un poco“, detalló.

El mensaje de la marcha

Junto con denunciar el hecho y comentar el rumbo que tomaban los manifestantes, Vásquez leyó algunos volantes que expresaban las consignas detrás de la manifestación, con foco principalmente en los recortes para beneficios estudiantiles.

Tu título tiene fecha de vencimiento. No al límite de 30 años. Gratuidad sin edad; afecta a padres y madres trabajadores (...) estudiar es un derecho (...) la educación no debe caducar”, son algunas de las frases que se exponen.

Pese a los ataques al equipo de televisión, posteriormente el reportero hizo una distinción necesaria sobre la naturaleza de los agresores, separándolos del grueso de la convocatoria estudiantil.

La gran mayoría estaba en esta marcha con rostro descubierto (…) pero también, como suele ocurrir, están los descolgados que siempre vienen cubriendo sus rostros, mimetizándose con estos chicos y agrediendo a la prensa”, concluyó.

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