¿Adiós a “Crece con Orgullo”? Sitio clave para niños trans en Chile se encuentra caído y personas LGBT+ se muestran en alerta

Preocupación y críticas encendió en organizaciones y activistas la caída del sitio web del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), una herramienta clave para el acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes trans en Chile.

El programa, exigido por la Ley N°21.120, es un requisito para que menores de edad puedan iniciar el proceso de rectificación de nombre y sexo registral. Sin embargo, su plataforma, conocida como “Crece con Orgullo”, dejó de estar disponible durante esta tarde.

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Sin embargo, tras las alertas de las organizaciones de la diverisades sexogenéricas del país, Crece con Orgullo volvió a estar disponible en la web.

Previo a volver a estar activo el portal, desde la Fundación Iguales advirtieron que de caerse la pagina, la medida no es menor. “Retirar información sobre un programa exigido por ley no es un ajuste administrativo, sino una señal preocupante sobre la disposición del Estado a garantizar derechos”, afirmó su directora ejecutiva, María José Cumplido.

En la misma línea, la organización sostuvo que “cuando el Estado retira información clave, dificulta el acceso a derechos y genera incertidumbre en las familias que dependen de estas prestaciones”.

El cuestionamiento fue respaldado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que alertó que profesionales de la salud pública ya no podrían acceder a contenidos necesarios para la atención de menores trans. “Se está boicoteando un trabajo destinado a resguardar derechos de las infancias”, señalaron, exigiendo la reposición inmediata del sitio.

Desde Fundación Todo Mejora, en tanto, calificaron que un hecho así es “profundamente grave” y advirtieron que de seguir sería una “tendencia inquietante” de acciones que podrían invisibilizar a la comunidad LGBTIQ+.

La situación ocurre en medio de un contexto de tensión, luego de que el gobierno de José Antonio Kast decidiera no adherir a una declaración internacional sobre derechos LGBTI+ en la OEA, lo que ya había generado cuestionamientos.

En redes sociales, usuarios expresaron inquietud y críticas, apuntando a un eventual retroceso en derechos y a la falta de información oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha entregado una versión sobre la caída del sitio ni sobre la continuidad del programa. Sin embargo, desde el Congreso se indicó que todo habría sucedido por “una actualización”.