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Delegado Codina aborda recortes del Minvu y freno a ciclovía en Nueva Alameda: “Es solo una pausa”

La autoridad regional aseguró que la paralización de la ciclovía en Nueva Alameda no implica el fin definitivo del proyecto.

Juan Castillo

. Santa

Delegado Codina aborda recortes del Minvu y freno a ciclovía en Nueva Alameda: “Es solo una pausa”

Delegado Codina aborda recortes del Minvu y freno a ciclovía en Nueva Alameda: “Es solo una pausa”

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El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó este jueves la controversia por los recortes presupuestarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y su efecto en la no conclusión de las obras de la ciclovía contemplada en el proyecto Nueva Alameda.

En medio del debate por el destino de esa iniciativa urbana, la autoridad regional intentó bajar el tono a la polémica y aseguró que, por ahora, se trata de una postergación y no de una cancelación definitiva.

La discusión se instaló luego de que se conocieran problemas de financiamiento en el Minvu, lo que abrió dudas sobre la continuidad de ciertas obras que no están directamente ligadas a la construcción de viviendas.

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En ese contexto, Codina sostuvo que el ajuste responde a una realidad presupuestaria que ya fue reconocida por el propio Ejecutivo. Según afirmó, “las declaraciones del ministro Produje son claras: en este minuto el Ministerio de Vivienda tiene un serio problema de financiamiento”.

La prioridad está en viviendas

El delegado planteó que, frente a ese escenario, resulta comprensible que la cartera opte por priorizar proyectos habitacionales antes que otras inversiones urbanas. En esa línea, remarcó que “todos sabemos que hay una prioridad en construir viviendas, un techo para familias que hoy día lamentablemente siguen a la intemperie y no tienen una solución desde el Estado”.

Bajo esa lógica, Codina defendió la decisión de frenar momentáneamente la ciclovía en Nueva Alameda y pidió no interpretar el ajuste como un cierre definitivo del plan. Al respecto, señaló que “por tanto, lo que el ministro hace es solamente poner una pausa en la construcción de una ciclovía”.

Además, la autoridad insistió en que el proyecto no ha sido descartado completamente. De hecho, fue categórico al afirmar que “nadie dice que se vaya a eliminar este proyecto de manera definitiva”.

El debate, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una tensión cada vez más visible: cómo compatibilizar las necesidades urgentes de vivienda con proyectos de espacio público, transporte y urbanismo que también impactan la calidad de vida en la ciudad.

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