Condenan a presidio perpetuo a los hermanos Antihuen tras asesinato de carabineros en Cañete

Este jueves, la justicia chilena cerró uno de los episodios más recordados en la violencia contra Carabineros y que marcó la historia de la Provincia de Arauco.

Los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi, responsables del triple homicidio de carabineros en Cañete durante 2024, fueron condenados.

El Tribunal Oral en lo Penal dictó una sentencia por presidio perpetuo calificado, estableciendo su autoría en delitos consumados que también contemplan robo con violencia.

Asimismo, se consignó que los asesinos no podrán optar a libertad condicional hasta cumplir un mínimo de 40 años de prisión efectiva.

La resolución no solo impuso la reclusión perpetua, ya que se sumaron cinco años de presidio por el delito de incendio.

En el caso de Nicolás Rivas Paillao, la justicia determinó una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, al ser acreditado como autor colaborador en los delitos de homicidio y robo.

Asimismo, se desglosaron condenas por infracciones a la Ley de Armas:

Yeferson Antihuen: 5 años y un día adicionales por tenencia ilegal.

5 años y un día adicionales por tenencia ilegal. Felipe Antihuen: 3 años y un día por el mismo delito cometido en Cañete.

3 años y un día por el mismo delito cometido en Cañete. Tomás Antihuen: 10 años por porte de arma prohibida y lanzamientos incendiarios.

Una emboscada fatal

Hay que recordar que el crimen se ejecutó en el kilómetro 25 de la Ruta P-72S, sector Antiquina. El sargento primero Carlos José Cisterna Navarro (43) y los cabos primeros Sergio Antonio Arévalo Lobo (34) y Misael Magdiel Vidal Cid (30) acudieron a fiscalizar una medida cautelar cuando fueron emboscados.

Tras ser reducidos y asesinados, sus cuerpos fueron trasladados en el pick-up del vehículo institucional hasta el kilómetro 24, donde los delincuentes utilizaron combustible para incendiar la camioneta con los funcionarios en su interior.

Reacción institucional

Tras conocerse el veredicto, Carabineros de Chile expresó su conformidad con la contundencia del fallo final, aludiendo a que este tipo de hechos no pueden pasar por alto.

“Valoramos la sentencia condenatoria dictaminada para los asesinos, que le quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros. Esto demuestra que no hay espacio para la impunidad frente a crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía”, señalaron.

La institución enfatizó que la memoria de sus mártires “debe ser preservada como un recordatorio de lo que arriesgan los carabineros día a día para resguardar a la comunidad”, cerrando así un proceso judicial que buscaba dar justicia a las familias y al país.

Los tres uniformados, ascendidos póstumamente a suboficiales mayores, son hoy recordados en la comisaría “Héroes de Arauco”.