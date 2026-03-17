“Fue un error votarlo sin haberlo revisado”: tras votar a favor, Paulina Núñez (RN) critica ley de conmutación de penas

Paulina Nuñez durante la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el Senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La senadora por la Región de Antofagasta y actual presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), calificó como un «error político» la aprobación en general del proyecto de ley que busca conmutar penas de cárcel para reos de avanzada edad o con enfermedades terminales.

A pesar del reciente rechazo que manifestó en conversación con TVN, la parlamentaria votó a favor de la iniciativa cuando fue presentada en el Senado, antes de asumir la presidencia.

El proyecto, en su redacción actual, permitiría que criminales condenados por delitos graves, como el “psicópata de Alto Hospicio” y responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, puedan abandonar los recintos penitenciarios.

Al ser consultada por su respaldo inicial a una medida que hoy tilda de errónea, Núñez se justificó alegando una falta de revisión minuciosa del texto: «Fue un error haberlo votado en ese momento y no haberlo revisado en detalle».

Según explicó la parlamentaria, su voto a favor se dio bajo la premisa de la «idea de legislar» con fines humanitarios. Sin embargo, reconoció que el contenido real del proyecto se alejó totalmente de ese objetivo. «Lo que terminó saliendo no puede estar más lejos de lo humanitario, convengamos», señaló.

“Como está no va a ser ley”

La presidenta del Senado aseguró que el texto no llegará a puerto tal como está redactado. «El proyecto como está no va a ser ley. En eso yo creo que estamos todos resueltos, acordados», aseguró

Respecto a la posibilidad de una modificación del proyecto incluya a condenados por delitos de lesa humanidad, la senadora se posicionó en contra. “No me gusta para lesa humanidad”, afirmó.