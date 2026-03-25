Maite Orsini sorprende al presentarse en juicio contra Nicolás Zepeda: “Tuvimos algunos roces”

Este miércoles se llevó a cabo la séptima jornada del juicio de Nicolás Zepeda por el crimen de ex novia Narumi Kurosaki.

Entre los asistentes al juicio de esta jornada, la ex diputada Maite Orsini sorprendió por su presencia en los tribunales franceses.

Orsini se encuentra actualmente en Europa estudiando y también participando de diversos seminarios y aprovechó la oportunidad de poder presentarse en el juicio contra Nicolás Zepeda.

En conversación con el programa Contigo por la mañana la ex parlamentaria indicó que se presentó en los tribunales para ver cómo funcionaba el sistema judicial francés.

“Estoy profundizando mis estudios en justicia penal y en seguridad pública y tener la oportunidad de presenciar en vivo un juicio con un sistema completamente distinto al chileno en casos de alta complejidad es una oportunidad que no quise desaprovechar", comentó.

Maite Orsini y su ‘pasado’ con Nicolás Zepeda

Durante la entrevista, Maite Orsini reveló que conocía a Nicolás Zepeda desde hacía años, ya que fueron vecinos en el pasado.

“Casualmente vivíamos en el mismo edificio en el barrio El Golf, como hace 10 años, no tengo un vínculo con él, pero sé quién es”, indicó Orsini.

“Vivímos un año en el mismo edificio, tuvimos algunos roces entonces sabía quién era, cómo se llama y su aspecto físico y de inmediato cuando se hizo conocido el caso con mi familia nos dimos cuenta de que era él", explicó la ex diputada.

Al ser consultada por la actitud de Zepeda, Maite Orisini comentó que ella lo vio peleando con gente y reveló una anécdota.

“Él vivía en un departamento que daba hacia los departamentos y mis hermanos pequeños iban a jugar fútbol ahí, le pegaban a la muralla y eso le molestaba y tenía una actitud no muy comprensiva con los niños y tendía a ser agresivo”, comentó.

“Era agresivo en el tono y tenía problemas con mis hermanos mayores que defendían a mis hermanos menores. Me consta que hubo problemas en razón de ello", cerró Maite Orsini.