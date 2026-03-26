Argentina endurece su ofensiva contra el narco internacional y declara al CJNG como organización terrorista

En un movimiento que refuerza su alianza geopolítica con Washington y profundiza la lucha contra el crimen transnacional, Argentina oficializó este jueves la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.

La medida busca oprimir las finanzas de uno de los grupos delictivos más expansivos del planeta, que ya cuenta con presencia detectada en territorio argentino.

A través de un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, se confirmó que la estructura criminal de origen mexicano ha sido incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Esta herramienta, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, es la pieza clave para activar bloqueos de activos y restricciones operativas inmediatas.

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista”, dicta el documento oficial.

Según detalla la Casa Rosada, la decisión no es meramente simbólica, ya que su inclusión en el RePET se da en el marco de los tratados internacionales de los que Argentina es firmante.

Desde el Ejecutivo subrayaron que esta acción “protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos” y, simultáneamente, potencia los mecanismos de intercambio de inteligencia con otras naciones que ya han catalogado al cártel de la misma forma.

Desde el Gobierno precisan que la normativa “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros”.

Sintonía con la agenda estadounidense

Este paso administrativo sitúa a Buenos Aires en la misma frecuencia que la Casa Blanca. Hay que recordar que en febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump catalogó al CJNG y a otras seis bandas criminales de la región (provenientes de México, El Salvador y Venezuela) como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Con esta firma, Jalisco Nueva Generación se suma a una lista negra junto a grupos como Hamás, la Fuerza Quds iraní, facciones de los Hermanos Musulmanes y el Cártel de los Soles, evidenciando un cambio de paradigma en la política exterior y de seguridad argentina.

El ascenso de una estructura global

El CJNG no es un actor nuevo en el radar de las agencias de inteligencia. Sus orígenes se remontan a julio de 2010, naciendo de las cenizas de una escisión del Cártel de Sinaloa tras la caída de Ignacio “Nacho” Coronel.

Originalmente conocidos como ‘Los Mata Zetas’, la organización evolucionó hasta convertirse en un gigante del narcotráfico con operaciones en más de 40 países.

La designación ocurre en un momento de reconfiguración para el grupo criminal tras la muerte de su histórico líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho’, quien falleció el pasado 22 de febrero de 2026 durante un enfrentamiento armado en la localidad de Tapalpa, al sur de Guadalajara.