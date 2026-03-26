;

Amago de incendio altera servicio del tren Nos-Estación Central: EFE opera con recorridos parciales y retrasos

Desde la empresa informaron cambios en el servicio debido a un amago de incendio en la vía.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una nueva complicación afecta esta jornada a los usuarios del tren EFE Nos-Estación Central, luego de que la empresa informara una alteración en su operación habitual debido a un amago de incendio en la vía.

La situación obligó a modificar el servicio y a implementar un funcionamiento parcial, generando demoras para quienes se desplazan entre el sur de Santiago y la capital.

A través de un comunicado, EFE explicó que, producto de esta emergencia, el tren comenzó a operar bajo un sistema de bucles. En concreto, el servicio quedó dividido en dos tramos: Nos - San Bernardo y San Bernardo - E. Central”.

Revisa también:

ADN

Esto implica que los pasajeros deben considerar ajustes en su viaje habitual y atender las instrucciones entregadas por personal desplegado en las estaciones.

EFE pide seguir instrucciones ante retrasos y operación parcial

La empresa ferroviaria llamó a los usuarios a mantenerse atentos a la información oficial mientras se resuelve la contingencia.

Junto con ello, EFE advirtió que la emergencia ya está provocando un impacto directo en la frecuencia del servicio. Según detalló la compañía, “producto de esta situación, se presentan retrasos en los intervalos habituales”, por lo que los tiempos de espera podrían extenderse más de lo normal durante el desarrollo de la contingencia.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre el origen exacto del amago de incendio ni sobre el tiempo que durará esta modalidad de operación parcial. Tampoco se ha informado sobre personas lesionadas o daños de mayor magnitud en la infraestructura ferroviaria.

En su última actualización, el servicio de trenes Nos-Estación Central informó que el servicio mantiene intervalos irregulares. “Retomaremos el intervalo habitual de forma paulatina”, aseguraron.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad