Amago de incendio altera servicio del tren Nos-Estación Central: EFE opera con recorridos parciales y retrasos

Una nueva complicación afecta esta jornada a los usuarios del tren EFE Nos-Estación Central, luego de que la empresa informara una alteración en su operación habitual debido a un amago de incendio en la vía.

La situación obligó a modificar el servicio y a implementar un funcionamiento parcial, generando demoras para quienes se desplazan entre el sur de Santiago y la capital.

A través de un comunicado, EFE explicó que, producto de esta emergencia, el tren comenzó a operar bajo un sistema de bucles. En concreto, el servicio quedó dividido en dos tramos: Nos - San Bernardo y San Bernardo - E. Central”.

Esto implica que los pasajeros deben considerar ajustes en su viaje habitual y atender las instrucciones entregadas por personal desplegado en las estaciones.

EFE pide seguir instrucciones ante retrasos y operación parcial

La empresa ferroviaria llamó a los usuarios a mantenerse atentos a la información oficial mientras se resuelve la contingencia.

Junto con ello, EFE advirtió que la emergencia ya está provocando un impacto directo en la frecuencia del servicio. Según detalló la compañía, “producto de esta situación, se presentan retrasos en los intervalos habituales”, por lo que los tiempos de espera podrían extenderse más de lo normal durante el desarrollo de la contingencia.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre el origen exacto del amago de incendio ni sobre el tiempo que durará esta modalidad de operación parcial. Tampoco se ha informado sobre personas lesionadas o daños de mayor magnitud en la infraestructura ferroviaria.

En su última actualización, el servicio de trenes Nos-Estación Central informó que el servicio mantiene intervalos irregulares. “Retomaremos el intervalo habitual de forma paulatina”, aseguraron.