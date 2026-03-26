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Artefacto sospechoso en Biblioteca Nacional provoca intenso operativo del GOPE: procedimiento terminó sin riesgo

Personal policial realizó este procedimiento en calle Moneda, tras la aparición de un objeto sospechoso.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

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Un operativo policial generó preocupación durante esta jornada en el centro de Santiago, luego de que personal del GOPE de Carabineros acudiera hasta calle Moneda, en la zona posterior de la Biblioteca Nacional, por la presencia de un artefacto sospechoso en uno de los accesos al recinto.

La situación obligó a activar un procedimiento preventivo en el sector, en medio de las restricciones habituales que este tipo de alertas provoca en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Con el correr de los minutos, el riesgo fue descartado. Según la información recabada tras la revisión policial, el objeto correspondía a un balón de helio que había sido dejado en el lugar.

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Carabineros confirmó que el objeto no representaba peligro

Según primeras informaciones, el elemento sospechoso estaba instalado justo en uno de los ingresos del recinto cultural.

Tras la inspección realizada por Carabineros, se confirmó que el artefacto no era explosivo ni implicaba amenaza alguna. De acuerdo a los antecedentes entregados, se trataba de un objeto abandonado por personas en situación de calle.

Una vez descartado el peligro, el operativo fue dado por finalizado y las autoridades comenzaron a trabajar en la reposición del tránsito vehicular en el sector.

Con la emergencia ya cerrada, la circulación en calle Moneda debería retomar su normalidad progresivamente durante las próximas horas.

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